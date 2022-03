Eestlannat üllatati hea toidu poolest tuntud kohas ebahariliku suupistevalikuga

«Tellisime Aperol Spritzerit ja õlut. Suupistetena toodi lauda pähkleid ja oliive, mis on tavapärane valik ega üllata otseselt millegagi, aga kui lauda jõudis see snäkitaldrik, ajas see küll silmad suureks,» naeris ajakirjanikuna töötav Kristiina.

«Tegu oli Napolis ühe suure väljaku ääres asuva kohvikuga,» rääkis naine. «Üllatus oli tõeliselt suur. Ei suutnud oma silmi uskuda, et keegi need valmis tegi ja siis arvas, et on täiesti okei need meile lauda tuua.»



Taldrikule laotatud salvrätikule oli paigutatud neli koorikuta saiaviilu, kahel neist törts majoneesi, kolmandal sinep ja neljandal ketšupiports.