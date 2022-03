Lihtne meetod, mille abil kõht regulaarsemalt läbi käima hakkab

Viimasele küsimusele vastust otsides tuleb taas appi ühismeedia, sest TikTokis postitab kasutajanime @the.belly.whisperer alt erinevaid seedesüsteemi parendamisega seonduvaid nippe füsioteraapia doktor Kelly Peterson. Tema lehelt leiavad abi kõik, kes vaevlevad puhituste või kõhukinnisuse käes. Hiljuti jagas ta aga üht eriti head meetodit, mis aitab kõiki neid inimesi, kel on probleeme regulaarselt kakal käimisega.

Vaja ei ole tormata apteeki ega süüa sisse karvaseid kiivikoori, sest dr. Peteresoni soovitus, mida naine ka ise järgib, on lihtsamast lihtsam. Joo igal hommikul peale ärkamist ning enne magama minekut klaasitäis sooja vett. «See stimuleerib mu seedeelundkonda ning mu kõht tunneb end seetõttu suurepäraselt,» kommenteeris arst, kes ka ise sama trikki järgib. Tema käib oma sõnul sellest lähtuvalt number kaht asjatamas umbes üks kuni kolm korda päevas.

Meelde tuleks aga jätta see, et hommikune kohvitass, kuigi samuti soe, arvesse ei lähe. Nii joob ka dr. Peterson ise kõigepealt klaasi sooja vett ning valab alles siis välja kuuma kohvi, et oma päeva alustada.