2 lihtsat nippi, kuidas hommikul rõõmsa ja puhanuna ärgata

Paljud inimesed soovitavad juua kohe hommikul esimese asjana vett. Kuigi see on kasulik, siis ei muuda see ometi enesetunnet, millega üles ärkad. Selleks, et juba silmi avades end paremini tunda, tasub lisaks hommikusele klaasile juua ära suur klaas vett ka vahetult enne voodisse/magama minekut. Kuigi esialgu võid selle kiirelt välja pissida, siis korrates õhtust veejoomist paari nädala vältel saab kehale uus rutiin selgeks.