Näitleja Rita Rätsepp uues ametis ja võtnud südameasjaks eestlaste vaimse tervise küsimused

Rita Rätsepp on jõudnud eestlaste südametesse tänu teatri- ja telemaailmale. Ometigi on andekas ja armastatud näitleja täna oma märkimisväärset panust andmas veel ühel huvitaval areenil - ta on võtnud oma hingeeasjaks inimeste vaimse tervise.

Rätsepp on lõpetanud lavakunstikateedri, töötanud nii Draamateatris kui ka Nukuteatris. Ta on tänase päevani Näitlejate Liidu liige ning on tegelemas ka näitlejatööga. «Teatris ma küll täna enam ei tööta, kuid teletöid ikka teen. Minu selja taga on Toomas Kirss, kes on mind alati võtnud oma parimatesse töödesse. Olen nii tohutult tänulik, et ta on andnud mulle erialaseid võimalusi - just nüüd saangi öelda, et taas on uued «Pilvede all» osad valmis. Teatrist aga nii palju, et isegi kui õhtuste etenduste jaoks mul aega jääks, siis proovide jaoks paraku enam mitte. Oma päevased tunnid panustan nüüd peaasjalikult just psühholoogi tööle,» avaldas ta.

Naine alustas psühholoogia alaste õpingutega 2000. aastate alguses. «Siin on nii palju nüansse, miks just selle valdkonna kasuks otsustasin. Üks põhjustest oli tehnilist laadi. Mul ilmnesid hääleprobleemid, mis olid seotud ühe allergilise reaktsiooniga. See vahend, millega immutati tol ajal teatri akse, tekitas mul hääleprobleeme. Samas oli seal ka psühholoogiline teema - eks kõik sai alguse negatiivsetest impulssidest,» tunnistas ta.

Rätsepp märkis, et valis psühholoogi töö, sest arvas, et seal on vaja vähe rääkida. «See oli mõistagi pealispindne mõte! Minu lobisemise juures ei saa isegi psühholoogina vaiki olla. Aga eks kõigele lisaks - oli mingeid asju, millest mul oli vaja oma elus aru saada. Ükski asi ei ole juhuslik. Ühel päeval istusin köögis kohvitassi taga ja mõtlesin, et kuidas nüüd edasi. Mu pilk läks teatud artiklile ja sealt vaatas mulle vastu professionaalse erakooli pilt ning jutt. Sinna kooli ma lõpuks õppima läksingi,» muigas naine.

«Hetkel leian, et näitleja ja psühholoogi tool on omavahel täiesti ühenduses. Kui olen näitleja, siis pean aru saama, mida vastav tegelane räägib - pean oskama tema maailma sisse minna. Pean mõistma, kuidas ja miks see inimene mingeid asju ütleb. Kui ma olen psühholoogi rollis, siis minu vastas istub inimene, kelle maailma ma pean samuti sisse minema. Ta tuleb minu juurde oma olukorraga ja mina aitan tal jõuda asjade juurpõhjuseni - teisisõnu, pean võtma tema karakteri lahti. Seetõttu ongi need tööülesanded sarnased, peab mõistma inimese sees toimuvaid protsesse,» muigas Rätsepp ja lisas, et need tööd kindlasti ka täiendavad teineteist.