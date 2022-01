NAISTEJUTUD ⟩ Kadedus on kasulik: «Kui olen kade ja vaatan ausalt peeglisse, siis tegelikult ma hoopis...»

Kui sa ise usud, et iga kaotus on elus vajalik selleks, et teha ruumi suuremale võidule, siis see juhtubki.

«Mina ise olen pärit väga tagasihoidlikest tingimustest,» meenutab Kati. «Mu emal oleks olnud kõik õigustused selleks, et olla kibestunud, kuri ja maailma peale vihane, aga selle asemel ta oli ikkagi rõõmsameelne ja lahendustele orienteeritud. Ükskõik, mis elus on – lõpuks loeb ikkagi emotsioon, millega sa lähed läbi elu. Vahet pole, mis sul on või mida sul ei ole. Me kõik teame väga palju rikkaid, kuulsaid, ilusaid ja edukaid inimesi, kes tegelikult on õnnetud.» Millest õnnetunne tuleb ja kuidas sel sabast kinni saada? Pakume paar kavalat valemit, mis toimivad.

Kuidas öelda «ei»?

«Me peame ütlema «ei» selleks, et me saaksime öelda «jah» teistele asjadele,» mõtiskleb Kati. See teema on oluline ka Kristinka jaoks, kes on sõprade silmis alatine «Yes-girl», entusiasmi kehastus, kes iga hullu ideega silmapilk kaasa tuleb.

«Selleks, et me oma eesmärkidelt kõrvale ei kalduks, ei tasu mitte liiga palju lasta end kõigutada. Meil kõigil on niigi elus asju, mis meid kõigutavad. Niipalju kui võimalik, tasub aru saada, kes sa oled, kuhu lähed ja mida tahad ning hoida ikkagi sihti silme ees. Et me ei hüppaks iga rongi peale, mis mööda läheb ja peatuse teeb.»

Kui me oma pingutust isiklike eesmärkidega vastavusse ei vii, ehk teeme samme suvaliselt, edasi-tagasi ja sajas suunas, siis ei ole mõtet ka kellegi teise otsa vaadata, et miks ma mitte kuhugi ei jõua? Ma teen ju nii palju samme!? Kui liigume igas suunas korraga, siis me lõpuks seisame paigal.

Naistejuttude Kristinka ehk Kristina Herodes & Blondcasti Kati ehk Katri Teller. Ka tõsiseid teemasid elus pole vähimatki vajadust liiga tõsiselt võtta. FOTO: Tairo Lutter / Postimees