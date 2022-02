NAISTEJUTUD ⟩ Naistel on tööelus eeliseid, aga enamik ei oska neid kasutada

Naised ja karjäär – miks naistel on ambitsiooni vähem? Samas on ettevõtlike naiste hulgas õnnestujaid rohkem! Laome sulle kõik trumbid lauale – ole vaid kõva naine ja pane end maksma.

Naistejutud mehega on sel korral väga praktiline ja kasulik hulk nõuandeid, mis aitab naistel äris paremini hakkama saada. Müüdid sellest, et naised pole ettevõtlikud, ei vasta ammu enam tõele. Lisaks on naistel palju eeliseid, mis ulatuvad isikuomadustest stardikapitalini. Saates on külas edukas ettevõtja, kogenud mentor ja ärijuht Kari Maripuu. Saatejuht Kristina Herodes.