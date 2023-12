NAISTEJUTUD ⟩ Draamad jõululauas: «Ta vajus põlvele ja palus mu kätt kogu perekonna ees, aga...»

«Mõnikord ma reaalselt palvetan, et see tüli juba tuleks,» tunnistab Heidi. «Ma pigem võtaks selle tüli kui need pinged!»

Romantika nagu filmis

Dagmari elus on lausa filmilikult dramaatiline jõulukogemus. «Minu kõige suurem fiasko on ikkagi olnud need jõulud kui mu toonane peika mu kätt palus kogu mu perekonna ees. Ta oli kingipakki kuuse alla pannud kihlasõrmuse ja kui ma selle lahti tegin siis oli selline filmilik hetk, kus ta vajus põlvele ja palus kätt. Tema ema oli seal ja minu perekond oli seal. Kuigi see oli väga nunnu hetk sain ma kohe aru, et ma tahaks pulmi, aga ma ei taha tegelikult temaga abielluda. See armumine oli juba üle läinud. Aga kui kogu perekond on seal sa ei saa ei öelda. Sa pead jah ütlema.»

Kuidas pühade ajal hästi läbi saada?

Unusta unistused. Paljude meie peas kummitavad «ideaalsed jõulud». Kust me need saime? Kuskilt reklaamist? Võta teatavaks - ideaali pole. Või siis on, aga see näeb teistmoodi välja. Kui kõigil on koos kerge, hea ja loomulik olla, siis see ongi täius ja harmoonia. Kõik materiaalsed detailid seal juures on teisejärgulised!

Tee vähem ja toeta ülitöökat. Paljude tülide läte asub tõepoolest seal - üks pereliikmetest on lihtsalt ülearu palju pingutanud. Kokanud, koristanud, vaeva näinud. Ta pole endaga piisavalt kontaktis, et oma piiri õigel ajal nähtavaks tuua. See tuleb välja rahulolematusega suvalisel aadressil. Ole mõistev, paku talle toetust ja tänu, kiida teda!

Austa teisi ja teiste tundeid. Jah, nii lihtne ongi! Tohutu hulga tülisid, kriitikanooli ja tühiseid naginaid inimeste vahel hoiaks ära lihtne vastastikune austus. Iga kord kui midagi teravamat keelele tekkib mõtle: kas ma ütleks seda inimesele, keda ma austan? Ja kui sa ei austa oma lähedasi, siis ei austa sa iseennast. Nii lihtne. Ja nii mõjus. Rahulikke pühi!