Mehed tunnistavad - tihtipeale avavad nad kingipaki ja punnitavad ette teeseldud naeratuse. Sest pakis leiduv valmistab suure pettumuse! Mis on asjad, mida mehed sugugi kingiks saada ei tahaks, aga väga tihti just neid asju saavad?

Küsime seda erinevas vanuses eesti meeste käest! Esimese hooga selgus huvitav ja ka veidi valus tõde – meestel on justkui keelatud kingituse üle nuriseda. Seda, et naistel on kapriisid, tujud ja muutlikud meeleolud, võetakse normaalsena. Samas visatakse mehele suurema süvenemiseta mingi pakike, sest «meestele ju kingitakse neid asju». Ära nii tee!