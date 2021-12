Jõululauas saavad kokku sugulased ja pereliikmed, keda pole tükk aega näinud ning üksteiselt uuritakse, mida viimasel ajal tehtud on. Sinna sekka kipuvad paraku juhtuma ka päris isiklikud küsimused, millele parema meelega ei vastaks või mis rikuvad tuju. Võimalik, et inimesed ei pruugi tajudagi, kui tüütud need küsimused on, kuid see ei muuda fakti, kui väsitav on vastata samadele küsimustele aasta aasta järel.