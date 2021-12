NAISTEJUTUD ⟩ Draamad jõululauas: «Ta vajus põlvele ja palus mu kätt kogu perekonna ees. Aga armumine oli juba üle läinud...»

Millest konfliktid tekivad? Kõige mõnusam on õppida sellest, mis on teistel untsu läinud. Meie jaburad seiklused on siin - saad meie ämbrite kaudu targemaks saada või lihtsalt pühade ajal korraks aju põllule lasta.

«Eelmine aasta tõesti oli nii, et minu toonane peika otsustas, et nüüd on õige hetk hambaid näidata ja seejuures ta valis kõige valema objekti üldse!» meenutab Dagmar täiesti keema minnes.

«Ta otsustas vinguda selle üle, et minu tütar Mila talle nähvas. Siis ma olin küll nii, et täiesti pekkis! Kuidas see võimalik on, et sa niukse ego tõmbad siia vahele?! Aga see oli ka hetk kui ma sain aru, et ma ei ole selle inimesega enam koos. Paar kuud veel moe pärast pidasime vastu. Mossitad selle üle, et üheksa-aastaane laps ütles midagi, mis talle parasjagu ei meeldinud. Issand, ma lähen lausa närvi kui ma praegu mõtlen selle peale – on ikka kuradi tõbras! Inimene, kes suudab solvuda lapse peale, ei ole ikka päris korras peast.»

Heidi Ruul, Dagmar Lamp, Kristina Herodes FOTO: Erakogu

Kas ving ja mossitamine on asi, milleta eestlastel ükski pidu peetud ei saa?

«Mõnikord ma reaalselt palvetan, et see tüli juba tuleks,» tunnistab Heidi. «Ma pigem võtaks selle tüli kui need pinged!»

Dagmari elus on lausa filmilikult dramaatiline jõulukogemus. «Minu kõige suurem fiasko on ikkagi olnud need jõulud kui mu toonane peika mu kätt palus kogu mu perekonna ees. Ta oli kingipakki kuuse alla pannud kihlasõrmuse ja kui ma selle lahti tegin siis oli selline filmilik hetk, kus ta vajus põlvele ja palus kätt. Tema ema oli seal ja minu perekond oli seal. Kuigi see oli väga nunnu hetk sain ma kohe aru, et ma tahaks pulmi, aga ma ei taha tegelikult temaga abielluda. See armumine oli juba üle läinud. Aga kui kogu perekond on seal sa ei saa ei öelda. Sa pead jah ütlema.»

«Oot, mis sa siis tegid?» küsib Kristinka. «Ütlesid jah ja siis pärast ütlesid: «Sorry, ma tegin nalja?!» Kuula saadet - saad teada, mis edasi sai.

Kristina Herodes, Dagmar Lamp FOTO: Erakogu

Soojad kallistused meie kuulajatele - viimasel kuul on Naistejuttude sõprade arv kasvanud kümme korda. Täname teid kogu südamest!!!

Jõuluaja päkapikkude kõrvale on ilmunud uued kergelt müstilised tegelased – lumehangedes ukerdavad pakirobotid.

«Mu lapsed väidavad, et kui sa aitad ta tee peale tagasi, siis ta ütleb: «Suur tänu!» Ja nad tahavad nii hirmsasti seda kuulda, et nad kõigepealt lükkavad ta teelt ära,» räägib Kristina.

Nagu jõuludele kohane on Naistejuttude kuldne kolmik, ehk kogu pere koos - stuudios on Dagmar Lamp ja Heidi Ruul. Saatejuht Kristina Herodes.