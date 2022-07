VIDEO ⟩ Ülitõhus suvine jõutrenn, mis hoiab keha trimmis ning mahub igasse reisikotti

Paar laiska nädalat ja siluett on silmanähtavalt vedelam. Kehakoostis hakkab samuti muutuma, sest keha on tark – milleks nii palju lihast, kui sellele rakendust ei leidu? See protsess õnneks on aeglasem. Nii et ei päästa ka teooria – oh, ma suvel liigun niigi. Päevased sammud ja liikumisnormi võid ringi kapates küll kätte saada, jõutreeningut mitte. „Jõutreening on üks osa hea vormi ja hea tervise vundamendist, mis annab kehale vormi. Kuidas treenida, sõltub eesmärgist, aga see on kasulik kõigi spordialade puhul – arendab lihasvastupidavust, jõudu, liikuvust, koordinatsiooni ja annab hea toonuses silueti. Paljud lihtsalt ei tea, et jõutrenni saab väga edukalt ka õues teha!“