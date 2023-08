LÕBUS VIDEO ⟩ Kõige armsamad hantlid, mida sa iial elus rebinud oled

Aega on meil kõigil alati liiga vähe ja suvel kaob see eriti kähku käest! Katsu sa ühte päeva mahutada töö, trenn, lastega tegelemine… ja õues tahaks ju ka veel olla. Kui püüda igale ühikule eraldi aega leida, jääb tahes-tahtmata miski sellest rivist lihtsalt tegemata. Lapsi treeningvahendina kasutades saab mitu meeldivat plaani üheks kasulikuks kompotiks kokku keerata. Vanem püsib vormis, lastel on lõbus, see arendab neid, ning kõik kokku maitseb nagu parim puhkus ja meelelahutus. Minu laste peal on see testitud – väike inimene naudib aktiivset puhkust kõige enam, kui talle vaid võimalus antakse. Ma pole kunagi kuulnud kiunumist, et keegi ei tahaks trenni teha. Pigem kilkamist: «Teeme veel krabi, teeme veel kükke, viska mind veel kümme korda õhku, paluuuun…» Kõigil on suu kõrvuni ja silmad säravad, trenni-trenni, see on nii lahe!