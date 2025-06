Higi pole kindlasti sinu vaenlane. Võib ju olla ebamugav, kui särk kuumal suvepäeval rinnale kleepub, ent see näitab üksnes, et keha jahutussüsteem töötab. Kui tundub, et head asja on siiski liiga palju, siis parim viis vähem higistada on tervislikult elada.