INTERVJUU Karl Robert Saaremäe napsas endale Eesti kaalukaima kangelase rolli ning hullutab piigasid

Mis teeb eestlasele kõige rohkem rõõmu? No ikka võimalus teise eestlase üle nalja visata. Just seda lõbu pakub Andrus Kivirähki suvelavastus «Kalevipoeg», milles nimikangelasena hullutab piigasid tuntud südametemurdja Karl Robert Saaremäe.

Karl Robert Saaremäe on igati kohane karakter sellist kaalukat kangelast kehastama – 192 cm pikkune näitleja annab talenti juurde liites Kalevipoja mõõdu kenasti välja ning on väga veenev nii koomilistes rollides kui draamas. Lisaks on teda kogu karjääri vältel saatnud naistelemmiku kuulsus. Kas see on ka näitleja enda jaoks olnud unistuste roll?

«Mina ei ole Kalevipoja kehastamisest unistada küll kunagi osanud,» ütleb peaosaline lõbusalt. «Ja meie Kalevipoeg on sutsu teine tegelane kui eeposes tegutsev karakter. Kivirähk ikkagi naerab selle üle. Kuidagi on juhtunud, et me oleme alati pidanud Kalevipoega selliseks suureks kangelaseks, kes hobuseid kukil kannab ja piigasid vägistab. Aga meie teemegi etenduses nalja selle üle, et kust need kõlakad lahti lähevad ja kui palju neil tõepõhja all on. Või ei ole.»

Karl Robert imestab ise ka, et temal polegi unistuste rolle olnud. Rolle valib ta pigem sisetunde järgi. «Ma vaatan tervikut ja tahan teha erinevaid asju – nii psühholoogilist teatrit, mille heaks näiteks on tükk «Hääl minu sees», kus ma emaga koos mängin, kui mõnusat suvist komöödiat. Vabakutselise näitlejana on mul see eelis, et ma saan ise oma rolle valida. Vahel isegi natukene tahaks olla mõne teatris repertuaarinäitleja, et keegi ette kirjutaks natukene ka, et milliseid rolle võiksin mina teha.»