Kui paljud meist võiksid kujutada ette, et veedavad üle kahe aasta puu otsas? Ja mitte lihtsalt puu, vaid 50 meetri kõrguse tuules kõikuva hiidsekvoia tipus? Just seda tegi Julia Butterfly Hill, kui ta 1997. aastal ronis Californias asuva 1500-aastase puu otsa, et takistada selle mahavõtmist. Tema eesmärk oli selge: kaitsta seda ainulaadset puud metsaraie eest. Ta hakkas sekvoiat hellitavalt Lunaks kutsuma. See ei olnud moehullusega kaasa minemine või tujusid väljendav protest, vaid sügavalt läbimõeldud ja pühendunud kodanikuallumatus.