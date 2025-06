Will Tennyson on kogunud YouTube’is tohutut populaarsust, omades üle kolme miljoni jälgija tänu oma teravatele arvamustele treeningu, elustiili ja äärmuslike väljakutsete kohta, vahendab Unilad.

Kulturist ja kokaraamatu autor on tuntud selle poolest, et viib oma keha füüsiliste piirideni, ning möödunud mais avaldas ta, et testis üle nelja päeva maailma ekstreemseimat dieeti.