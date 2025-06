Kõik teavad, kui oluline on hea uni, kuid ometi jääb see tihti tagaplaanile. Krooniline unepuudus mõjutab meeleolu, keskendumist ja üldist tervist. Inimesed, kes on seadnud une prioriteediks, ütlevad, et elu muutus täiesti. Nii et pane paika kindel magamaminekuaeg ja viska nutiseadmed voodist (veel parem – üldse magamistoast!) välja. Tulemuseks on säravad silmad, klaar nahk ja rahulikum olek, mis paneb teisi ütlema: «Sa lausa särad!»