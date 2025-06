ÜLLATAV Eesti väikelinna moetalent tegi midagi, mida isegi maailmas pole julgetud teha

«Ma pole kuulnud, et keegi maailmas oleks midagi sellist teha julgenud,» ütles kunstnik Liivia Leškin, kui Katta II Grüner saatis modellid lavale, taustaks Arvo Pärdi muusika ühes sügava, kristliku tekstiga. Haapsalus aga juba teatakse – julgelt ja värvikalt Kattalt midagi halli ja tavalist oodata ei tasugi.

«Appi, etendus pole veel pihtagi hakanud, juba esimene skandaal,» ütles Katta II Grüner emotsionaalselt, seades moelavaks muutuvas Stockmanni kaubamajas veel viimaseid detaile paika. Vaata videot!

On see piirideta loovus, intuitsioon või pühaduseteotus? Moelooja Katta II Grüner saatis oma värsket kunsti kandvad modellid lavale nii, et taustaks mängis Arvo Pärdi «Spiegel im Spiegel» koos looja tunderikka tekstiga. Atmosfäär, mille see lõi, oli pühalik nagu jutlusel. Publik oli rabatud ja ülendatud, ehkki mõni leidis ka, et moekunsti sellise teosega sidumine pole päris kohane. Sealt ka skandaali hõng, ent autor põhjendas ebatavalise valiku kenasti ära.

Katta II Grüner jutustab moekunstiga lugusid – igal ehtel, lilleõiel ja mustril on tähendus, mis enamasti on saanud alguse Eestimaa loodusest, legendidest, headusest. Foto: Kristiin Visuals

«Olin üllatunud ja see on tõesti originaalne, ootamatu, kuidas Katta show lavastas,» sõnas Leškin, kes on legendaarne moeõppejõud ja disainer, kes on täielikult pühendunud kujutavale kunstile. «Ma ise olnuks kõhkluste küüsis. See on väga julge samm. Katta puhul on see vist loomulik, ta on ise siiralt religioosne.» Liivia Leškin leiab, et etendus oli üle võlli igas mõttes ning kokku tõeliselt värvikas camp elamus.

Küll aga kurvastab Leškin, et moekajastus kipub kohati pinnapealseks jääma, kuigi kannab pea alati ajakajalisi ning sügavamaid sõnumeid. ​«Meil ei ole moeteemade üle sügavamat ja laiemat diskussiooni… Teoreetikutel pole vist huvi selle teema vastu.» Ta leiab, et kõik, mis virgutab mõtlema, võiks õnnestumiseks lugeda.

Katta II Grüner (vasakul) võtab Stockmannis külalisi vastu. Foto: Kristiin Visuals