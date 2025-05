Selle aasta kevad tundus siiamaani tüütult jahe... Ja nii oligi! Sest oma kunstiga polnud veel lagedale tulnud Eesti kõige tulisem, pöörasem ja mässumeelsem multikunstnik Toivo Freeman Pilt. Aga nüüd on see viga parandatud. Uus kollektsioon on niivõrd seksikas ja julge, et mõni arem ei söanda vaadatagi. Aga julged hundid marsivad neis rõivastes suve keerisesse ja võidavad südameid.