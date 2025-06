MIS VÄRK ON? Populaarne eraldi magamise trend avaldab šokeerivat mõju paaride seksuaalelule

Tuure kogub uus trend nimega unelahutus. See tähendab paaride teadlikult tehtud otsust eraldi magada, näiteks kui üks norskab kõrvulukustavalt, paari unerütm ja magamise aeg on häirivalt erinevad või on ühel poolel komme vaadata öösiti mitu tundi televiisorit.