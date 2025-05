Erinevalt varasematest rollidest pole Brontë vang, kuid ka tema võitleb – oma identiteedi ja õigluse nimel, kirjutab Glamour Magazine. «Ta on ellujääja, kes pidi loobuma oma unistustest,» räägib Madeline. «Ta pole ohver, vaid otsib õiglust, kuid see teekond on keeruline. Olen uhke, et sain kehastada naist, kes tõi selle mõrvarliku, naistevihkajast maniaki kohtu ette.»