Lihtne füüsiline harjutus, mis võib paljastada sinu eluea pikkuse

Kas sa suudad istuda ja tõusta püsti ilma abivahenditeta? Tundub lihtne? Brasiilia teadlased väidavad, et just see lihtne liigutus võib ennustada sinu tervist ja isegi eluiga. Nende sõnul on tegu usaldusväärse indikaatoriga, mis peegeldab nii sinu painduvust, tasakaalu kui ka lihasjõudu. Ja mis kõige olulisem – võib anda vihjeid sinu tuleviku kohta.