Hospiitsiõde avaldab üllatava liigutuse, mida paljud inimesed teevad enne surma

Töötanud aastaid hooldusasutustes, on Katie märganud käitumismustreid ja liigutusi, mida inimesed sageli surma lähenedes teevad. Üks neist seletamatutest nähtustest on see, et patsiendid sirutavad ootamatult käed ülespoole – taeva või lae suunas. Katie sõnul näib see sageli nii, nagu inimene üritaks millestki kinni haarata või katsuda midagi, mis on tema kohal. Miks see juhtub?

Hospiitsõde selgitas, et kindlat vastust sellele ei ole, kuid inimestel on vahel elu lõpus nägemused. See sarnaneb sellele, kui raskelt haiged patsiendid ütlevad oma elu lõpus, et nad näevad inglit või eredat valgust. «Väga sageli on tegemist armastatu, pereliikme või lemmikloomaga, kes on juba surnud,» ütles ta. «Ja surev inimene ütleb, et ta näeb seda isikut. Mõnikord ta lihtsalt sirutab käe ja ei ütle midagi. See on üks neist elu lõpu salapärastest tahkudest, mille tunnistajaks meil on au olla. Enamasti ei paista inimene olevat valudes ega ärev ning me teame, et sellised nägemused ja kogemused toovad surevale inimesele sageli palju rahu ja lohutust.»