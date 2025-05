1. Peegel petab su aju – ja see on hea

Tegelikult lisati peeglid liftidesse esmakordselt 20. sajandi keskel ühe ootamatu probleemi tõttu: inimesed kurtsid, et liftid liiguvad liiga aeglaselt. Tootjad ei saanud lifte kiiremaks teha, aga said panna inimesed tundma, et aeg liigub nobedamalt. Seda aitasidki teha peeglid. Inimesed hakkasid end sõidu ajal vaatama, sättima ja aeg näis kiiremini mööduvat. Peegel hajutas tähelepanu ning lahendas probleemi ilma ühtegi mehhanismi muutmata.