Arstid hoiatavad: see seisund võib tabada ootamatult ja olla surmav

Meditsiiniline nimetus murtud südame sündroomile on takotsubo kardiomüopaatia. Seda diagnoositakse siis, kui stressihormoonid (näiteks adrenaliin) takistavad südamel korralikult kokku tõmbuda. See on tõsine seisund, mis tekib väga stressirohketes olukordades ja intensiivsete emotsioonide mõjul – arstid ei võta seda kergekäeliselt.

Kuigi teadaolevalt kannatavad selle sündroomi all sagedamini naised, näitab värske Journal of the American Heart Associationi uuring, et meeste suremus selle tõttu on enam kui kaks korda suurem. Huvitav järeldus uuringust on ka see, et naistel vallandub sündroom pigem emotsionaalse, meestel aga füüsilise stressi tagajärjel.