Näitlejanna rääkis ajakirjale InStyle, et koges seda dilemmat eriti selgelt, kui otsustas vanema poja, 10-aastase Silasega minna 2024. aasta US Openile.

«See on keeruline. Me tõesti püüame vältida olukordi, kus lapsed tunnevad end tähelepanu keskmes ebamugavalt,» ütles Biel. Tema teine poeg Phineas on nelja-aastane.