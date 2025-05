Just see võib olla see salalik põhjus, miks sa ei suuda alla võtta

Kujuta ette: sõid tund aega tagasi lõunat ja tegelikult on su kõht täis, aga sa ei saa oma mõtteid kuidagi eemale sellest poolikust küpsisepakist, mis sul köögikapis on. Lõpuks sa lihtsalt pead selle ära sööma, sest tundub, et enne ei saagi keskenduda muudele asjadele. See tunne pole uus, aga nüüd on sellel nimi – toidumüra. On see lihtsalt üks moesõna või me kogeme seda tegelikult kõik? Ja kas seda saaks vaigistada?