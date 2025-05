Selline kogus alkoholi nädalas tõstab dementsuse riski

Teame, et alkohol suurendab paljude haiguste riski, ent üha rohkem tõendeid viitab ka sellele, et alkohol võib kiirendada kognitiivset langust. Ajakirjas Neurology hiljuti avaldatud uuring näitas, et teatud koguses alkoholi igal nädalal tõstab ajukahjustuste riski – need omakorda suurendavad dementsuse tekkimise võimalust.