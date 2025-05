Tati Gabrielle (29) on vaatajaid lummanud nii ulme-, põnevike kui noorteseriaalide kaudu – tal on rollid menukates sarjades nagu «The 100», «You» ja «Chilling Adventures of Sabrina», mis on teinud temast tugeva ja meeldejääva isiksuse meie ekraanidel. Nüüd lisab ta oma tegelaskujude galerii hulka midagi sootuks sügavamat: moraalsetest dilemmadest vaevatud Nora HBO hittsarjas «Viimased meie hulgast».

Tegemist pole pelgalt postapokalüptilise põnevikuga, vaid looga inimestest nende kõige äärmuslikumates olukordades. Gabrielle räägib sarja tagamaadest, rolli kehastamise väljakutsetest ja sellest, kuidas isiklik lein andis Norale veelgi enam sügavust.

Olete järjepidevalt valinud meeldejäävaid ja silmapaistvaid tegelaskujusid. Mis pani teid HBO sarjale «The Last of Us» jah ütlema? Mis on teie arvates teie tegelaskujus Noras erilist, mis temast välja paistab?