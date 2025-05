Oma Instagrami videos selgitab Berg, et maailma kõige vananemisvastasem toit ei ole lehtkapsas ega roheline tee. See on rohumaal kasvanud loomade maks. Tema sõnul sisaldab maks rohkelt B-grupi vitamiine, tsinki, vaske ja koensüüm Q10 – kõik olulised komponendid, mis toetavad keha vananedes.