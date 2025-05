FOTOD Tyra Banks eitab kuulujutte iluoperatsioonidest: vananedes nägu muutubki

USA supermodell ja telesaatejuht Tyra Banks on taas meedia tähelepanu all, sedapuhku seoses spekulatsioonidega, et ta on lasknud oma välimust ilukirurgia abil muuta. Kõmulehed on viidanud hiljutistele fotodele, kus Banksi nägu näib teistsugune kui varem, andes alust kuulujuttudeks iluoperatsioonide kohta.