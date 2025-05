Kui lapsed ei õpi vahet tegema esmatarbekaupade ja luksusesemete vahel, võib neil hilisemas elus olla raskusi impulssostude ja prioriteetide seadmisega. Näiteks kui laps kulutab kogu oma taskuraha uhkele pinalile ega jäta midagi kooliprojektide tarbeks, võivad vanemad hiljem öelda, et nad ei saa seda endale lubada. Need asjad tuleb läbi arutada, mida laps ostab oma taskuraha eest ja milleks on vajalik eelarve.