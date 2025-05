KAS TEADSID? Ekspert avaldas üllatava põhjuse, miks palava ilmaga paljalt magada ei tohiks

Uni on üks elu väikestest kingitustest, kuid suvekuudel – eriti kuumalaine ajal – võib uinumine olla tõsine katsumus. Kui talvel unistad palavusest, siis niiske või kuuma öö ajal on korraliku une saamine peaaegu võimatu, kirjutab Unilad.

Enamikul inimestel on oma viisid, kuidas jahedust säilitada, kuid üks ekspert väidab, et alasti magamine pole neist parim. Kuigi tema arvamus ei pruugi panna sind öösel pidžaamat kandma, toob ta välja põhjused, miks sa siiski ei pruugi korralikult magada.

«Võib ju tunduda ahvatlev palavas ilma riieteta magada, kuid see võib tegelikult und halvendada,» selgitas ta. «Kui sa magad alasti, koguneb higi kehale ja jääb sinna.»

«Kui kannad magades kergest materjalist riideid, imavad need higi endasse ja aitavad kehal jahtuda. Ükskõik kui palav uinumise ajal on, siis tea, et su keha temperatuur langeb öö jooksul nagunii,» jätkas ta.