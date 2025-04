Kui nooruses tundub elu lõputu, siis aastatega muutub teadlikkus oma haavatavusest aina teravamaks. Õnneks on teadlased näidanud, et pika ja terve elu tagamiseks on mitmeid omadusi ja harjumusi, mida saad ise kujundada. Siin on olulisemad neist – ning palju sõltub just sinust endist, et vanaduspõlv oleks tervem ja pikem.