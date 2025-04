Kas oled targem, kui arvad? Viis märki, mis viitavad kõrgele intelligentsusele

Kas oled vahel kahtlenud oma nutikuses? Hea uudis – see võib hoopis viidata sellele, et oled tublim, kui arvad! Psühholoogid on leidnud, et tõeliselt intelligentsed inimesed kipuvad ennast alahindama, samal ajal kui vähem arukad hindavad oma võimeid üle.