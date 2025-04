PILK PEALE Pöörane video kooris rääkivatest kaksikõdedest ajab inimestel juhtme kokku

Blond duo, kelle kõne meenutas aeg-ajalt veidi valesti programmeeritud robotit, kirjeldas õudset juhtumit: «Üks mees oli auto juures koos meie emaga. See mees tuli meie juurde ja ütles: «Jookske, tal on relv!» Meil süda kloppis sees. Ma karjusin, kus on ema. Vaene ema oli ikka veel seal.»

Ema oli lähenenud autole ja seejärel näinud relvaga meest. Ta küsis, kas temaga on kõik korras, sest mehe nägu oli verine. «Ma olen siin, et aidata,» lausunud ema. Ta suutis mehe tähelepanu kõrvale juhtida, nii et too vaatas teise suunda ja jooksis ise kähku põõsastesse peitu. Relvaga mees oli karjunud: «Ma leian su üles ja lasen maha!» 41-aastane varas võeti vahi alla.