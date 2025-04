Naine, kes ärritus mehe sagedaste öiste sõnumiteadete peale, avastas äkki ehmatava tõe

Naine räägib oma TikToki videos, et oli öösiti sageli häiritud mehe telefoni vibreerimise tõttu ja kahtlustas, et tema abikaasa saab sõnumeid teiselt naiselt. «Kes talle sellisel ajal kirjutab,» mõtles ta, murelikkus hinges. Ometi selgus, et mees ei olnud milleski süüdi, süüdlane oli hoopis tema ise.

Tuli välja, et just tema ise saatis mehele öösiti kümneid naljakaid TikToki videoid. Irooniliselt märgib naine oma videos: «Ma arvan, et probleem on minus.» Videol, mis on kogunud üle 580 000 vaatamise, on äratundmisrõõmu jagunud paljudele.