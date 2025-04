«Osa minust mõtleb tagasi ja sooviks, et ma poleks seda öelnud, sest ma ei tahtnud, et sellest saaks suur pealkiri,» rääkis Bella intervjuus ajalehele The Observer. «Tagantjärele oli muidugi selge, et see juhtub. Aga toona ma ei mõistnud seda ja ma polnud valmis.»

Samas tunnistab ta, et paljude jaoks oli tema julgus end avada väga toetav. «Mõned inimesed on öelnud, et see on neile palju tähendanud — nad on tundnud end esindatuna. See tasakaalustab negatiivset ja aitab mul elada ausamalt, ilma midagi varjamata.»