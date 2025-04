PILK PEALE Toiduaine, mida tuleks 40. eluaastates usinalt sööma hakata

40.-50. eluaastates soovitab Romm keskenduda ühele kindlale supertoidule: maguskartulile. Allpool selgitab ta, miks see toit on just sel eluperioodil eriti kasulik.

Kui östrogeeni- ja progesteroonitase hakkab vanuse kasvades langema (tavaliselt just 40.- 50. eluaastate vahel), võib seedimine muutuda aeglasemaks ja raskemaks. Igaühe keha on erinev, kuid Romm märkis, et paljud inimesed ei seedi teravilju enam nii kergesti.

Maguskartul seevastu pakub rikkalikult täisväärtuslikke süsivesikuid, mida keha omastab kergesti. «Maguskartul on suurepärane nii seedimisele kui ka jääkainete väljutamiseks,» selgitas Romm. «Neid on lihtne seedida.»

See on tänu maguskartuli suurele resistentse tärklise sisaldusele – see on süsivesiku liik, mis on eriti hea soolestikule. Resistentne tärklis läbib peensoole seedimata kujul ning jõudes käärsoolde, käärib seal ja toimib prebiootikumina.

(Nipp: kui soovid suurendada bataadis resistentse tärklise sisaldust, lase sellel pärast küpsetamist öö läbi külmkapis seista ja soojenda enne söömist kergelt üles.)