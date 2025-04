Põhjus, miks inimesed nägid vanasti hulga vanemad välja kui praegu

Vastus peitub nähtuses, mida nimetatakse retrospektiivseks vananemiseks. Koolitaja ja avalik esineja Michael Stevens selgitas, et see tähendab moondunud taju, mistõttu inimesed minevikust tunduvad olevat vanemad, kui nad tegelikult olid. See on aga peamiselt visuaalne illusioon, mis tuleneb sellest, mis riideid, soenguid ja meiki inimesed varem kandsid – meie aju seostab neid vanadusega.