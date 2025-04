ARST HOIATAB See igapäevane levinud harjumus hävitab sinu aju

42-aastane arst, kellel on TikTokis üle 500 000 jälgija, on tuntud selle poolest, et toob terviseteemad inimeste igapäevaellu lihtsalt ja otsekoheselt. Hiljuti tõi ta esile kui kahjulik võib olla see, kui me ei pese enne magamaminekut hambaid – see mõjub halvasti mitte ainult suule, vaid ka südamele. Nüüd aga hoiatab ta teise ohtliku harjumuse eest: lõputu telefonis skrollimine.