Normaalne mees on nagu ükssarvik, aga soojem. Kus ta end peidab?

Lähedaste sõprade või perekonna kaudu tutvumine on üks kõige loomulikumaid ja turvalisemaid viise — seda on tehtud juba aegade algusest. Kui uus inimene tuleb Sinu ellu läbi juba tuttava ja usaldusväärse inimese, tekib kohe ka teatav turvatunne. Meile lähedased inimesed oskavad sageli aimata, kes võiks meiega sobida, ning nende soovitused võivad aidata vältida ebameeldivaid üllatusi.

Töökohas on suurepärane võimalus kohtuda võimaliku romantilise partneriga, kuna sotsiaalsete kontaktide hulk on suur. Kolleegide vahel võivad tunded tärgata, sest töökaaslased veedavad koos palju aega — sageli isegi rohkem kui sõprade või perega. Sagedane suhtlus soodustab emotsionaalsete sidemete teket, mis on romantiliste tutvuste kasvulavaks. Samas ettevõttes töötamine tähendab ka seda, et inimestel on tihti ühised eesmärgid, väljakutsed ja väärtused. Töökeskkond võimaldab näha teist inimest reaalsetes olukordades — kuidas ta tuleb toime stressiga, kas ta on koostööaldis ning kuidas ta teisi kolleege toetab.