Pikas kooselus olev mees tunnistab, miks ta kodus süüa kardab: pelgan nende elude pärast

29-aastane mees avaldas Redditis, et pärast kaheksa aastat kestnud abielu on ta lõpuks väsinud mitte üksnes alaküpsetatud toidust, vaid ka pidevast murest külaliste tervise pärast. Tema 28-aastane abikaasa valmistab roogasid suure enesekindlusega, kuid valesti, näiteks jätab sageli liha seest tooreks. Näiteks mainib mees, et tema naine peab täiesti normaalseks kana, mis on ahjus olnud kümme minutit ja seest alles verine ning roosakas.