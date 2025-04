Dietoloog Tara Collingwood usub, et teatud toidulisanditesse tasuks suhtuda eluterve kriitikaga. Ehkki on olemas tõhusaid toidulisandeid, mida toetavad teaduslikud uuringud, on mõningad tema sõnul raha raiskamine. Nende kohta pole tehtud usaldusväärseid uuringuid ja need võivad olla potentsiaalselt ohtlikud. Loe altpoolt lähemalt!