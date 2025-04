See «ravim» vähendab suremust poole võrra

Noorelt inimesed hüppavad, väänlevad ja liiguvad muretult, aga kui on õnn vanemaks saada, siis see sageli muutub. Paljud inimesed põhiliselt istuvad — kontoris, teleri ees, autos. Nii pole imestada, et ühel hetkel on keha muutunud jäigemaks. Sageli pannakse muutused lihtsalt vananemise arvele, aga kas see on ikka paratamatu?