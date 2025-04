Jessica Simpson tunnistas, et joob enne lavale minekut üht vastuolulist jooki

Kuigi puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et selline jook oleks kuidagi kasulik, on 44-aastane Simpson oma rituaaliga ülimalt rahul. Ta rääkis 28. märtsil Instagrami postitatud klipis: «Inimesed küsivad, mida ma joon, ja ma ütlesin: «Ma ei tea. See on mingi Hiina ürdisegu, mille mu hääletreener andis.» Nad hakkasid guugeldama ja selgus, et üks koostisosadest on maosperma. See on nagu mesi. Nii et kui tahad head häält, pead jooma maospermat.»