Britney Spearsi postitus muudab fännid üha murelikumaks: See ei lõpe hästi. Tunne on halb

Britney Spearsi käitumine sotsiaalmeedias on viimasel ajal tekitanud fännides järjest kasvavat ärevust. Tantsuvideod, paljastavad fotod ja kohati kaootilised sõnavõtud on muutunud igapäevaseks nähtuseks tema Instagrami jälgijatele. Viimane postitus, kus Britney näitab oma küüsi, on pannud inimesi taas küsima – kas temaga on kõik hästi?