Hea ööune jaoks joo viimane tassike kohvi kõige hiljem just sellel kellaajal

Paljude jaoks on hommik ilma kohvita sama mõeldamatu kui pulm ilma pruudita. Pole saladus, et neljas inimesest kolm joob tassi (või mitu) kohvi iga päev, et unisust maha raputada.

Kuid kuigi kohv on hästi tuntud kui stimulant, on selle roll unetsüklis keerulisem, kui tundub. Kui kofeiin on kaitseks unisuse vastu, siis on loomulik küsimus, millal see kaitse saab puhkamise takistuseks.