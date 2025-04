PROOVI JÄRELE See on number 1 nipp, et elada saja-aastaseks!

Buettner kinnitab, et üks levinumaid vanemaealiste surmade põhjuseid on kukkumine. «Kui oled vanem kui 65 ja murrad kukkudes puusaluu, on 30–40 protsenti tõenäoline, et sured aasta jooksul – mitte tingimata kukkumise enda, vaid sellega kaasnevate tüsistuste tõttu,» rääkis ta väljaandele MindBodyGreen.