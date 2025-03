Soolestiku kell paika: just see on õige aeg number kahel käimiseks

Kas oled kunagi mõelnud, miks vahel tundub tualetis käimine lihtne ja loomulik, samas kui mõnikord võib see olla tõeline katsumus? Selgub, et meie keha töötab kindla rütmi alusel, ja soolestiku tühjendamiseks on tegelikult olemas «kuldne aeg», mil see toimub kõige kergemini ja loomulikumalt. Kas teadsid, et ka su soolestikul on oma bioloogiline kell?